Neujahrsempfang bei Bengel Studiengänge in Idar-Oberstein weltweit einzigartig 13.01.2025, 17:00 Uhr

i Volles Haus beim Neujahrsempfang in der Bengel-Stiftung Fotostudio Hosser. Foto Hosser

Welche Erfolge Jahr für Jahr am Edelstein-Campus gefeiert werden, das wissen die meisten Idar-Obersteiner gar nicht. Prof. Theo Smeets lieferte beim Neujahrsempfang der Jakob Bengel-Stiftung und der Hochschule beeindruckende Zahlen.

Volles Haus beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Jakob Bengel-Stiftung und des Campus Edelstein und Schmuck der Hochschule Trier in Idar-Oberstein. In der Villa Bengel wurde dabei in Anwesenheit der Künstlerin Danni Schwaag auch die Finissage der Ausstellung „geronnen“ gefeiert.

