Nationalpark Hunsrück-Hochwald
Studenten machen im Wald praktische Erfahrungen
Bei mehreren Exkursionen erfuhren 17 Studierende der Universität Mainz anschaulich und aus erster Hand viel über den Naturvielfalts-Pfad und die renaturierten Moore im Natonalpark.
Thomas Brodbeck

Umweltbildung und das Leitbild, den Menschen die Natur im Nationalpark nahezubringen – das wird beim Nationalparkamt in Börfink großgeschrieben. So war es auch am Wochenende wieder.

Lesezeit 2 Minuten
Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald dient nicht nur dem Schutz einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft, auch Wissenschaft und Bildung gehören zu den Kernaufgaben. Wie ernst man dies im Nationalparkamt nimmt, zeigte sich einmal mehr am vergangenen Wochenende, als 17 Studierende des Instituts für Politikwissenschaft sowie Teilnehmer des Zukunftszertifikats der Universität Mainz an einer zweitägigen Exkursion in den Nationalpark teilnahmen. ...

