Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Studenten machen im Wald praktische Erfahrungen
Umweltbildung und das Leitbild, den Menschen die Natur im Nationalpark nahezubringen – das wird beim Nationalparkamt in Börfink großgeschrieben. So war es auch am Wochenende wieder.
Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald dient nicht nur dem Schutz einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft, auch Wissenschaft und Bildung gehören zu den Kernaufgaben. Wie ernst man dies im Nationalparkamt nimmt, zeigte sich einmal mehr am vergangenen Wochenende, als 17 Studierende des Instituts für Politikwissenschaft sowie Teilnehmer des Zukunftszertifikats der Universität Mainz an einer zweitägigen Exkursion in den Nationalpark teilnahmen. ...