Ein Brand im Trafohäuschen sorgt für Dunkelheit in Nahbollenbach. Während die Feuerwehr die Flammen löscht, bleiben Teile Idar-Obersteins über Stunden ohne Strom.
Weil ein Trafo-Häuschen in Brand geraten war, ist es am Samstagabend, 27. Juni, und in der Nacht zu Sonntag im Idar-Obersteiner Ortsteil Nahbollenbach zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Die örtlichen Feuerwehren haben rasch mit den Löscharbeiten begonnen, das zuständige Energieunternehmen wurde informiert, heißt es in Pressemitteilung der Polizei.