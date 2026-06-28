Trafohäuschen hat gebrannt
Stromausfall legt Teile Idar-Obersteins lahm
Eine Hochspannungsleitung steht auf einem Feld.
Eine Hochspannungsleitung steht auf einem Feld.
Michael Brandt. picture alliance/dpa

Ein Brand im Trafohäuschen sorgt für Dunkelheit in Nahbollenbach. Während die Feuerwehr die Flammen löscht, bleiben Teile Idar-Obersteins über Stunden ohne Strom.

Weil ein Trafo-Häuschen in Brand geraten war, ist es am Samstagabend, 27. Juni, und in der Nacht zu Sonntag im Idar-Obersteiner Ortsteil Nahbollenbach zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Die örtlichen Feuerwehren haben rasch mit den Löscharbeiten begonnen, das zuständige Energieunternehmen wurde informiert, heißt es in Pressemitteilung der Polizei.

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