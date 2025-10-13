Prozess in Bad Kreuznach Strom für Cannabisanbau floss am Zähler vorbei Günter Schönweiler 13.10.2025, 17:00 Uhr

i Ein zeitlich aufwendiger Akt ist es an jedem Prozesstag, bis die Angeklagten ihren Stammplatz im Gerichtssaal erreicht haben. Günter Schönweiler

Stromklau, Baseballschläger und 800 Marihuana-Pflanzen: Wie eine albanische Bande in der Region ein großes Geschäft aufbaute – und warum ein Sprung in die Freiheit schmerzhaft endete.

Tag fünf im Prozess wegen bandenmäßigem Cannabishandel, bei dem neun Albaner angeklagt sind: Schwerpunkt im Erkenntnisgewinn lag in der Vernehmung von Ermittlern. Am Großbildschirm wurden Tatortbedingungen erläutert. Auf der Anklagebank ging es angesichts der Vielzahl der Angeklagten und Verteidiger nach wie vor eng zu.







