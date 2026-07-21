Die SGD Nord legt Beschwerde gegen die Entscheidung des Koblenzer Verwaltungsgerichts ein, dass die Sprudelbetriebe weiter Wasser aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald abpumpen dürfen. Nun ist das Oberverwaltungsgericht am Zug.
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Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord hat als obere Wasser- und Naturschutzbehörde Beschwerde gegen Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Koblenz eingelegt. Das Verwaltungsgericht hatte am 1. Juli den Eilanträgen von Schwollener Sprudel und Hochwald Sprudel gegen den von der SGD Nord verordneten Stopp der Wasserentnahme im Nationalpark Hunsrück-Hochwald stattgegeben.