Der Gemeinderat hat einen Bürgerantrag zu Tempo 30 in großen Teilen von Hoppstädten-Weiersbach sowie auch in der Hauptstraße abgelehnt. SPD-Fraktion und eine Bürgerinitiative kritisieren die Ablehnung. Auch die Ortsgemeindeverwaltung nahm Stellung.
Lesezeit 4 Minuten
Ein durch den Gemeinderat abgelehnter Bürgerantrag schlägt in Hoppstädten-Weiersbach hohe Wellen. Teile der Zivilgesellschaft sowie die SPD-Fraktion kritisieren die Ablehnung – die Ortsgemeindeverwaltung nahm Stellung zu der Kritik.Der Hoppstädten-Weiersbacher Bürger Urban Bambach hatte am 20.