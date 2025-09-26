Gemeinderat lehnte ab Streit um Tempo 30 in Hoppstädten-Weiersbach 26.09.2025, 17:00 Uhr

i Viel Verkehr und eng stehende parkende Autos führen die Befürworter einer Tempo 30 Regelung auf der Hauptstraße an. Reiner Drumm

Der Gemeinderat hat einen Bürgerantrag zu Tempo 30 in großen Teilen von Hoppstädten-Weiersbach sowie auch in der Hauptstraße abgelehnt. SPD-Fraktion und eine Bürgerinitiative kritisieren die Ablehnung. Auch die Ortsgemeindeverwaltung nahm Stellung.

Ein durch den Gemeinderat abgelehnter Bürgerantrag schlägt in Hoppstädten-Weiersbach hohe Wellen. Teile der Zivilgesellschaft sowie die SPD-Fraktion kritisieren die Ablehnung – die Ortsgemeindeverwaltung nahm Stellung zu der Kritik.Der Hoppstädten-Weiersbacher Bürger Urban Bambach hatte am 20.







