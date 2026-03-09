Fraktion lehnt Haushalt ab
Streit um Kosten der Festivals im Juchem-Steinbruch
Der Klassik-Sommer als Open-Air-Veranstaltung ist eine von mehreren Veranstaltungen im Steinbruch Juchem. Es gibt Nachfragen bezüglich der Kosten.
320.000 Euro für ein Festival – doch der Verbandsgemeinderat hat nie zugestimmt. Jetzt wirft Pro Hunsrück Fragen auf. Während andere das Event als kulturelles Aushängeschild feiern, wird hinter den Kulissen erbittert gestritten.

Das undurchsichtige Abrechnungsverfahren beim Open-Air-Festival im Steinbruch Niederwörresbach ist für die Freien Wähler Pro Hunsrück einer der Gründe, den Haushalt 2026 der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen abzulehnen. Für diese mit Ausgaben in Höhe von 320.

