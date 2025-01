Lampel bricht Diskussion ab Streit um die Saarstraße im Birkenfelder Bauausschuss 29.01.2025, 15:00 Uhr

i Ein Lkw-Verbot steht bereits. Seit langem fordern Anwohner jedoch eine Sperrung der Saarstraße für den Durchgangsverkehr. Niels Heudtlaß

Bereits 2023 fordern Anwohner in einer Unterschriftensammlung die Sperrung der Saarstraße für den Durchgangsverkehr. Nun wurde der Antrag durch die Stadt auf die Tagesordnung gesetzt. Doch der Bürgermeister brach die Diskussion nach einiger Zeit ab.

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Birkenfeld hat in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend einen Antrag der Anwohner der Saarstraße besprochen. In dem Antrag fordern 86 Saarstraßen-Anwohner, die das Papier unterschrieben haben, die Sperrung ihrer Straße für den Durchgangsverkehr.

