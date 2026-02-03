Peter-Caesar-Schule betroffen Streik: Idar-Obersteiner Förderschule schließt Mittwoch Vera Müller 03.02.2026, 15:00 Uhr

i Pädagogische Fachkräfte sind aus dem Schulalltag der Peter-Caesar-Schule nicht wegzudenken. Sie sind eine tragende Säule. Am Mittwoch schließen sie sich einem Streik in Mainz an. Arno Burgi. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

An der Peter-Caesar-Schule werden seit 1998 Kinder und Jugendliche mit kognitivem und motorischem Förderbedarf unterrichtet. Eine tragende Säule der Arbeit sind pädagogische Fachkräfte, die sich nun an einem Streik in Mainz beteiligen.

Am Mittwoch bleibt die Peter-Caesar-Schule in Idar-Oberstein vollständig geschlossen. Alle pädagogischen Fachkräfte befinden sich an diesem Tag im Streik und nehmen an den zentralen Streikmaßnahmen in Mainz teil. Ein regulärer Schulbetrieb ist deshalb nicht möglich.







Artikel teilen

Artikel teilen