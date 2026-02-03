An der Peter-Caesar-Schule werden seit 1998 Kinder und Jugendliche mit kognitivem und motorischem Förderbedarf unterrichtet. Eine tragende Säule der Arbeit sind pädagogische Fachkräfte, die sich nun an einem Streik in Mainz beteiligen.
Am Mittwoch bleibt die Peter-Caesar-Schule in Idar-Oberstein vollständig geschlossen. Alle pädagogischen Fachkräfte befinden sich an diesem Tag im Streik und nehmen an den zentralen Streikmaßnahmen in Mainz teil. Ein regulärer Schulbetrieb ist deshalb nicht möglich.