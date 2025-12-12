Ein Mann geht seinen Weg: Der Idar-Obersteiner Rapper Kevin Q veröffentlicht seine neue Single bei Sony.

Der Idar-Obersteiner Rapper Kevin Q startet mit Sony-Vertrieb und einem neuen Tonstudio in die nächste Phase seiner Künstlerlaufbahn. Nach Jahren unabhängiger Veröffentlichungen über den Schweizer Plattformanbieter iGroove, über den viele renommierte Künstler der Deutschrap-Szene releasen, und dem langjährigen Aufbau seines eigenen Labels All Elite Music hat der Rapper und Produzent nun seine offizielle Vertriebspartnerschaft mit The Orchard/Sony Music bestätigt.

All Elite Music arbeitet seit Jahren sowohl mit regionalen Künstlern wie Aronmaxin (Andreas Meder), Michael Ameer, Tha Beast (Brandon Wnoroski) und Omilac (Daniel Gierst) als auch mit etablierten Musikern zusammen. So war das Team unter anderem im Management- und Bookingbereich für Dante Thomas („Miss California“), Edin („Magisch“) und Deutschrap-Ikone Azad tätig und hat in der Region wiederholt Shows mit den genannten Künstlern organisiert.

Am 12. Dezember erscheint mit „Streben nach Bedeutung“ die erste Single über die neuen Kanäle – „ein Song, der sich thematisch genau dort verortet, wo Kevin Q seine künstlerische DNA weiter schärft: zwischen Selbstreflexion, gesellschaftlicher Beobachtung und der Frage nach Wert, Bestimmung und Identität in einer beschleunigten Welt“, wie es in der Pressemitteilung von All Elite Music heißt.

Gleichzeitig markiert ein weiterer Meilenstein die neue Phase: die Eröffnung des Elite Heritage Studios , einem Recording- und Produktionsraum auf dem Gelände des Umwelt-Campus in Hoppstädten-Weiersbach. Dieser biete Kunden wie Künstlern „professionelle Produktionsbedingungen, individuelle Betreuung und ein Umfeld, das bewusst nicht auf Masse, sondern auf nachhaltige, charakterstarke Werke ausgerichtet ist“. Ziel sei es, „nicht nur eigene Musik zu veröffentlichen, sondern Künstlern und kreativen Projekten Räume zu geben.

Termine und Studiobuchungen können unter www.allelitemusic.com oder per E-Mail an studio@allelitemusic.com angefragt werden.