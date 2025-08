Die Ruschberger feiern im August wieder vier Tage lang ihre Kirmes rund ums Bürgerhaus. Disco am Abend, musikalischer Frühschoppen und ein Vergnügungspark für die Jüngsten wartet auf die Kirmesbesucher von Freitag, 15., bis Montag, 18. August, am und im Bürgerhaus gefeiert.

Die Kirmes beginnt am Freitag mit einem offiziellen Fassanstich um 19 Uhr. Anschließend findet ab 20.30 Uhr eine Western-Disco mit Happy Hour im Bürgerhaus statt. Auch im Außenbereich ist dann ein Bierstand geöffnet. Ausgerichtet wird die Feier von den Ortsvereinen, der Straußjugend und den Betreibern der Gaststätte Blondies.

Die Straußjugend gräbt dann am Samstag um 18 Uhr die Kirmes aus. Ab 20 Uhr tritt die Band Day Five auf. Ihr Repertoire reich von zeitlosen Titeln bis hin zu aktuellen Chart-Hits, sowohl in deutscher als auch englischer Sprache. An allen Tagen ist ein Vergnügungspark unter anderem mit Hüpfburg, Fahrgeschäft und Schießbude für Jung und Alt vorhanden.

Der Frühschoppen am Festsonntag wird vom Musikverein Germania Ruschberg musikalisch begleitet. Die traditionelle Straußrede der Jugend startet um 14 Uhr. Der Dämmerschoppen mit Kaffee und Kuchen wird anschließend vom Musikverein Lyra Bliesen musikalisch umrahmt. Für die Kuchentafel am Sonntag und Montag wird um Kuchenspenden gebeten, die bei Sarah Bier angemeldet werden können.

Für die abendliche Unterhaltung ab 19 Uhr wird die Band Akusterix sorgen. Die Familie Decker mit Günther, Lukas und Lara sowie Carsten Weingarth werden Akustikmusik darbieten und für gute Stimmung sorgen. Die vierköpfige Band spielt seit 2015 in der Besetzung und bei ihnen steht der Spaß an Musik machen im Vordergrund. Lead-, Backgroundgesang dreistimmig, Akustikgitarre, Bassgitarre und Percussion, bestehend aus Cajon, Tambourine und Bongos. Ihr Repertoire umfasst tanzbare Oldies, Folklore, Partyrock bis zu Top-Hits und auch deutsche Klassiker.

Der Frühschoppen am Montag wird von Live-Blasmusik umrahmt. Danach wird wieder ein gemeinsames Mittagessen angeboten. Die Kirmesbesucher können Gulasch mit Spätzle für 9,50 Euro pro Portion vorbestellen. Bis zum 11. August können Vorbestellungen bei Sarah Bier, Auf Kallenfels 18, Tel. 06783/5656 oder Anna Lotz, Hauptstraße 28, Tel. 06783/8660 aufgegeben werden. Die Bons können dann gegen Vorkasse abgeholt werden.

Für den Kirmesmontag bietet der Seniorenbeirat einen Lieferservice für Bürger mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Mobilitätsproblemen an. Bei Bedarf sollen Interessierte dies bei der Vorbestellung mitangeben und dies reservieren. Am Nachmittag hat die Straußjugend für die Zeit nach Kaffee und Kuchen eine Tombola organisiert, die um 18 Uhr aufgelöst wird. Um 21 Uhr wird dann die Kirmes schließlich wieder mit einem Fackelzug zu Grabe getragen.