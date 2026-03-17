Straftaten gehen zurück Straßenkriminalität steht in VG Baumholder im Fokus Jens Fink 17.03.2026, 15:00 Uhr

i Laut Polizeiinspektion Baumholder ist die Kriminalitätsbelastung in der Verbandsgemeinde Baumholder eher gering. Trotzdem steht die Straßenkriminalität im Fokus. dpa/Marcus Führer. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Die Kriminalstatistik zeigt eine insgesamt positive Entwicklung für die Verbandsgemeinde Baumholder. Die Fallzahlen sind zurückgegangen. Schwerpunkt bleibt die Bekämpfung von Aggressionsdelikten insbesondere im öffentlichen Raum.

Die Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Baumholder für das Jahr 2025 erfasst für den Bereich der Verbandsgemeinde insgesamt 541 Straftaten. Gegenüber dem Vorjahr mit 604 Fällen bedeutet dies eine Abnahme von 63 Fällen (10,4 Prozent). Aufgeklärt wurden 331 Straftaten, womit die Aufklärungsquote von 61,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (68,21 Prozent) etwas niedriger liegt.







Artikel teilen

Artikel teilen