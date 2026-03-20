Streit um Abrechnungsbescheide
Straßenausbaubeiträge erhitzen weiter die Gemüter
Um die Ausbaubeiträge für drei Straßen im Dorf hat sich in Vollmersbach eine heftige Diskussion entzündet.
Um die Ausbaubeiträge für drei Straßen im Dorf hat sich in Vollmersbach eine heftige Diskussion entzündet.
Arno Burgi/dpa. picture alliance/dpa

Straßenausbaubeiträge sorgen in schöner Regelmäßigkeit für erhitzte Diskussionen - aktuell ist das in Vollmersbach der Fall, wo Bürger für die Erneuerung von drei Straßen zahlen sollen. 

Lesezeit 5 Minuten
In Vollmersbach erhalten die Bürger demnächst die Abrechnungsbescheide für die Erneuerung von drei Straßen im Ortskern: „Im Tränkenstück“, Bornfeldstraße und Gartenstraße – das halten die Mitglieder einer Bürgerinitiative (BI), der vor allem Bewohner der Straßen Untere und Obere Klepp im Neubaugebiet angehören, aber für eine Zumutung und haben deshalb Bürgermeister und Ortsgemeinderat heftig kritisiert.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren