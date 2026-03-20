Streit um Abrechnungsbescheide Straßenausbaubeiträge erhitzen weiter die Gemüter 20.03.2026, 06:00 Uhr

i Um die Ausbaubeiträge für drei Straßen im Dorf hat sich in Vollmersbach eine heftige Diskussion entzündet. Arno Burgi/dpa. picture alliance/dpa

Straßenausbaubeiträge sorgen in schöner Regelmäßigkeit für erhitzte Diskussionen - aktuell ist das in Vollmersbach der Fall, wo Bürger für die Erneuerung von drei Straßen zahlen sollen.

In Vollmersbach erhalten die Bürger demnächst die Abrechnungsbescheide für die Erneuerung von drei Straßen im Ortskern: „Im Tränkenstück“, Bornfeldstraße und Gartenstraße – das halten die Mitglieder einer Bürgerinitiative (BI), der vor allem Bewohner der Straßen Untere und Obere Klepp im Neubaugebiet angehören, aber für eine Zumutung und haben deshalb Bürgermeister und Ortsgemeinderat heftig kritisiert.







Artikel teilen

Artikel teilen