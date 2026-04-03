Bundestagspräsidentin Julia Klöckner schaute sich in Reichenbach die Situation vor dem Ausbau der Ortsstraße in Richtung Nohen an.
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Auf Einladung von Ortsbürgermeister Uwe Nees war die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nach Reichenbach gekommen. In einer Gesprächsrunde, an der auch die 1. Beigeordnete Stefanie Küntzer, Andre Dunkel (2. Beigeordneter), Heimbachs Ortsbürgermeister Jürgen Saar, Frederik Grüneberg und Peter Leonhard teilnahmen, informierte Ortsbürgermeister Nees den Gast aus Berlin ausführlich zum anstehenden Straßenausbau.