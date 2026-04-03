Bundestagspräsidentin zu Gast Straßenausbau in Reichenbach beginnt in Kürze Gerhard Müller 03.04.2026, 15:00 Uhr

i Frederik Grüneberg (von links), Andre Dunkel (2. Beigeordneter), Stefanie Küntzer (1. Beigeordnete), Ortsbürgermeister Uwe Nees und die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner suchen nach Lösungen für einen Zufahrtsweg zum Industriegebiet Reichenbacher Höfe. Gerhard Müller

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner schaute sich in Reichenbach die Situation vor dem Ausbau der Ortsstraße in Richtung Nohen an.

Auf Einladung von Ortsbürgermeister Uwe Nees war die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nach Reichenbach gekommen. In einer Gesprächsrunde, an der auch die 1. Beigeordnete Stefanie Küntzer, Andre Dunkel (2. Beigeordneter), Heimbachs Ortsbürgermeister Jürgen Saar, Frederik Grüneberg und Peter Leonhard teilnahmen, informierte Ortsbürgermeister Nees den Gast aus Berlin ausführlich zum anstehenden Straßenausbau.







Artikel teilen

Artikel teilen