Straßen werden winterfest gemacht

Jetzt kurz vor Wintereinbruch schauen LBM wie Nationalparkamt nach umsturzgefährdeten Bäumen, die etwa bei Schneelast oder Sturm zur Gefahr für Autofahrer werden könnten. Aus diesem Grund wird gerade auf der B269 bei Hüttgeswasen durchforstet.

Das Nationalparkamt lässt aktuell an einigen Hauptverkehrsstraßen Baumfällarbeiten durchführen. Hintergrund ist die Verkehrssicherungspflicht: Geschädigte Bäume am Straßenrand könnten bei Stürmen, Schneelast oder Eisanhang zur Gefahr für den Autoverkehr werden.







