Nach Kritik im Stadtrat Straße „Überm Weiher“: Hürde für Ausbau genommen Peter Bleyer 12.11.2026, 19:00 Uhr

i Die Bürgersteige sind in der Straße „Überm Weiher“ in einem miserablen Zustand. Benjamin Werle

Noch im September war das Thema „Ausbau der Straße Überm Weiher“ von der Tagesordnung des Stadtrats geflogen, weil sich die Bürgerschaft übergangen fühlte. Nach einer erneuten Anwohnerversammlung war nun der Bauausschuss am Zug.

Die nächste Hürde auf dem Weg zum Ausbau der Straße „Überm Weiher“ ist genommen. Der Bauausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung geschlossen der Ausführungsvariante zu. Das Thema stand im September bereits auf der Tagesordnung des Stadtrates, musste aber kurzfristig abgesetzt werden, weil einige Bürger monierten, dass noch nicht alle Fragen geklärt seien.







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