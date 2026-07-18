Bei Stipshausen wird gesperrt
Straße am Idarkopf wird höhergelegt
Unübersehbar sind die Straßenschäden im oberen Bereich der K126, die vom Kreis Bernkastel-Wittlich in den Kreis Birkenfeld führt
Unübersehbar sind die Straßenschäden im oberen Bereich der K126, die vom Kreis Bernkastel-Wittlich in den Kreis Birkenfeld führt. Wegen der am 20. Juli beginnenden Sanierungsarbeiten wird die Strecke zwischen Hochscheid und Stipshausen bis Ende Oktober voll gesperrt.
Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld. Axel Munsteiner

Der Wanderparkplatz Idarwald liegt an der Kreisgrenze zu Bernkastel-Witlich und die dortige Kreisstraße nach Hochscheid wird nun bis Ende Oktober für umfangreiche Sanierungsarbeiten gesperrt. Das betrifft viele Pendler, die in Richtung B50 fahren.

Lesezeit 1 Minute
Die Kreisstraße zwischen Stipshausen und Hochscheid wird ab Montag, 20. Juli, für die Sanierung des Streckenabschnitts von Idarkopf in den L andkreis Bernkastel-Wittlich für gut dreieinhalb Monate voll gesperrt. Auf dem Teilabschnitt der K 126 auf Hochscheider Gemarkung wird der asphaltgebundene Oberbau und im Hocheinbau verstärkt.
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