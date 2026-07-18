Bei Stipshausen wird gesperrt Straße am Idarkopf wird höhergelegt 18.07.2026, 18:00 Uhr

i Unübersehbar sind die Straßenschäden im oberen Bereich der K126, die vom Kreis Bernkastel-Wittlich in den Kreis Birkenfeld führt. Wegen der am 20. Juli beginnenden Sanierungsarbeiten wird die Strecke zwischen Hochscheid und Stipshausen bis Ende Oktober voll gesperrt. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld. Axel Munsteiner

Der Wanderparkplatz Idarwald liegt an der Kreisgrenze zu Bernkastel-Witlich und die dortige Kreisstraße nach Hochscheid wird nun bis Ende Oktober für umfangreiche Sanierungsarbeiten gesperrt. Das betrifft viele Pendler, die in Richtung B50 fahren.

Die Kreisstraße zwischen Stipshausen und Hochscheid wird ab Montag, 20. Juli, für die Sanierung des Streckenabschnitts von Idarkopf in den L andkreis Bernkastel-Wittlich für gut dreieinhalb Monate voll gesperrt. Auf dem Teilabschnitt der K 126 auf Hochscheider Gemarkung wird der asphaltgebundene Oberbau und im Hocheinbau verstärkt.







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