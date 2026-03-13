Kriminalstatistik Birkenfeld Straftaten liegen auf höchstem Wert seit fünf Jahren Jens Fink 13.03.2026, 11:00 Uhr

i Die Zahl der Wohnungseinbrüche liegt auf einem hohen Niveau. Das weist die Kriminalstatistik für den Dienstbezirk der Polizei Birkenfeld aus. Häufig handelt es sich bei den Tätern um reisende Banden. Nicolas Armer. picture alliance / dpa

Die Straftaten im Bezirk der Polizei Birkenfeld sind 2025 um 16 Prozent gestiegen. Die Fallzahlen liegen damit auf dem höchsten Stand der vergangenen fünf Jahre. Doch das geht zu einem großen Teil auf einen massiven Nachbarschaftsstreit zurück.

Insgesamt 1044 Straftaten weist die Kriminalstatistik für den Dienstbezirk der Polizei Birkenfeld im Jahr 2025 aus. Davon konnten 699 Straftaten aufgeklärt werden, was einer Aufklärungsquote von 67 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr (900 Fälle) steigen die statistisch erfassten Taten in der Verbandsgemeinde und der Stadt Birkenfeld um 144 Fälle (16 Prozent).







