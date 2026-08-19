Praxis Graf in Idar-Oberstein
Strafanzeige noch in kriminalpolizeilicher Bearbeitung
Die kriminalpolizeiliche Bearbeitung der angeblichen Vorfälle in der früheren Praxis Graf in Oberstein sind noch nicht abgeschlo
Die kriminalpolizeiliche Bearbeitung der angeblichen Vorfälle in der früheren Praxis Graf in Oberstein sind noch nicht abgeschlossen, berichtet die Staatsanwaltschaft.
Hosser

Michael Graf hat nach Beobachtungen in seiner früheren Idar-Obersteiner Praxis Strafanzeige erstattet, die angeblichen Vorfälle werden geprüft. OB Frank Frühauf reagiert unterdessen auf die Probleme mit Blick auf die Versorgung der Patienten.

Lesezeit 2 Minuten
Hausarzt Michael Graf hat vor rund zwei Wochen Strafanzeige erstattet. Er hat nach eigener Aussage gemeinsam mit anderen Zeugen in seiner früheren Praxis in Oberstein, die im Juli zur Nebenbetriebsstätte der Praxis Adlany (Rhaunen) geworden war, Vorfälle beobachtet, die bei ihm den Verdacht aufkommen ließen, dass die beiden in Oberstein eingesetzten Ärzte aus Rhaunen weder eine gültige deutsche Approbation noch einen elektronischen Arztausweis ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren