Gemeinsam mit Angehöriger Stolpersteine für Familie Loeb in Birkenfeld verlegt Niels Heudtlaß 29.05.2026, 18:00 Uhr

i Danny Daull setzte die Steine für ihren Großvater Jakob Loeb und ihre Mutter Carola Loeb selbst in das Pflaster ein. Niels Heudtlaß

Die Birkenfelder Familie Loeb litt stark unter der Verfolgung der Juden durch die Deutschen. Die Tochter von Carola Loeb, Danny Daull, nahm an dem Gedenken an ihre Familie teil. Sie war sehr gerührt von der Aktion in Birkenfeld.

Schüler des Gymnasiums Birkenfeld haben in der Achtstraße und der Straße Am Kirchplatz Stolpersteine für die Birkenfelder Familie Loeb verlegt, die stark unter der Verfolgung der Juden durch die Deutschen gelitten hat. Die Birkenfelder Familie betrieb das Kaufhaus Loeb, dass zuerst Leopold Loeb, der am 27.







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