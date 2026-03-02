Störche haben einen unfassbaren Orientierungssinn. Doch wie genau gelingt es ihnen, jedes Jahr den Weg aus ihrem weit entfernten Winterquartier zurück nach Schmißberg zu finden?
Der Frühling steht vor der Tür, und mit ihm kehren zahlreiche Vögel aus ihren Winterquartieren zurück. Am Storchenzentrum in Schmißberg ist das sogenannte Piraten-Pärchen bereits wohlbehalten zurückgekehrt. Seinen Namen verdanken das Pärchen seinem rabiaten Verhalten: Mit kräftigen Schnabelhieben eroberten sie 2021 das Nest direkt über der Voliere, in der Lotte und Bernie schon seit vielen Jahren versorgt werden.