Wegen des Kostendrucks sollen kirchliche Immobilien veräußert werden – in Bundenbach werden 580.000 Euro und in Stipshausen 37.000 Euro angesetzt. Ein Interessent wollte betreutes Wohnen planen, was aber aktuell nicht mehr im Raum steht.
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Als am 17. Januar 2026 in unserer Zeitung ein Bericht erschien, der den auf der Homepage des Pastoralen Raums Idar-Oberstein erwähnten Verkauf der Kirchen St. Nikolaus (Bundenbach) und der Filialkirche St. Maternus (Stipshausen) zum Inhalt hatte, schlugen die Wellen hoch, bis ins bischöfliche Ordinariat nach Trier.