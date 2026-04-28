Gotteshäuser bieten auch Kunst
Stipshausen und Bundenbach veräußern ihre Kirchen
Bleibt die Filialkirche in Stipshausen ein Sakralgebäude oder wird daraus dauerhaft ein Zentrum für Kunst, wie es Georg Dräger v
Bleibt die Filialkirche in Stipshausen ein Sakralgebäude oder wird daraus dauerhaft ein Zentrum für Kunst, wie es Georg Dräger vom Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde vorschlägt? Auf unserem Foto ist eine Kunstausstellung aus dem vergangenen Jahr zu sehen.
Hermann Mosel (Archiv). Hermann Mosel

Wegen des Kostendrucks sollen kirchliche Immobilien veräußert werden – in Bundenbach werden 580.000 Euro und in Stipshausen 37.000 Euro angesetzt. Ein Interessent wollte betreutes Wohnen planen, was aber aktuell nicht mehr im Raum steht. 

Lesezeit 3 Minuten
Als am 17. Januar 2026 in unserer Zeitung ein Bericht erschien, der den auf der Homepage des Pastoralen Raums Idar-Oberstein erwähnten Verkauf der Kirchen St. Nikolaus (Bundenbach) und der Filialkirche St. Maternus (Stipshausen) zum Inhalt hatte, schlugen die Wellen hoch, bis ins bischöfliche Ordinariat nach Trier.

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