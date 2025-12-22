Fohren-Lindener Chor lädt ein „Stimmen der Weihnacht“ erklingen in Berschweiler Sascha Saueressig 22.12.2025, 19:00 Uhr

i Der Gemischte Chor Fohren-Linden lud in die evangelische Kirche nach Berschweiler ein, wo die Sängerinnen und Sänger die Geschichte vom Weihnachtsfrieden 1914 aufgriffen und musikalisch erzählten. Benjamin Werle

Thematisch angelehnt an den „Weihnachtsfrieden 1914“ haben die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chors Fohren-Linden moderne Lieder, alte Weihnachtslieder und Gospels eingeübt und mit einer Erzählung verbunden.

Die evangelische Kirche in Berschweiler war voll besetzt für das Konzert des Gemischten Chors Fohren-Linden am Vorabend des vierten Advents. Nachdem der Chor zuletzt vor zwei Jahren in Baumholder zu einem Weihnachtskonzert auftrat, ging es nun erneut in die evangelische Kirche nach Berschweiler – und die Besucher kamen auch.







