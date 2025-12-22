„Stimmen der Weihnacht“ erklingen in Berschweiler

Thematisch angelehnt an den „Weihnachtsfrieden 1914“ haben die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chors Fohren-Linden moderne Lieder, alte Weihnachtslieder und Gospels eingeübt und mit einer Erzählung verbunden.
Die evangelische Kirche in Berschweiler war voll besetzt für das Konzert des Gemischten Chors Fohren-Linden am Vorabend des vierten Advents. Nachdem der Chor zuletzt vor zwei Jahren in Baumholder zu einem Weihnachtskonzert auftrat, ging es nun erneut in die evangelische Kirche nach Berschweiler – und die Besucher kamen auch.