HFA VG Herrstein-Rhaunen Stimme von Uwe Weber sichert knappe Mehrheit Kurt Knaudt 16.04.2026, 06:00 Uhr

i Windkraft und Photovoltaik (wie hier in Kaisersesch) können helfen, dass Kommunen weitgehend energieautark werden. Das soll nun auch im Landkreis Birkenfeld ausgetestet werden. Doch noch längst nicht jeder Kommunalpolitiker ist von der Idee überzeugt. Wi Solar

Windkraft und Photovoltaik können helfen, dass Kommunen weitgehend energieautark werden. Das soll nun auch im Landkreis Birkenfeld ausgetestet werden. Doch noch längst nicht jeder Kommunalpolitiker ist von der Idee überzeugt.

Da konnten Matthias König, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, und Matthias Rettermayer vom Institut für Regionalmanagement noch so sehr dafür werben: Am Ende gab es in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Bau, Energie und Umwelt und des Haupt- und Finanzausschusses der VG Herrstein-Rhaunen jeweils nur eine hauchdünne Mehrheit für die „Interkommunale Zusammenarbeit zur regionalen Stromversorgung“ – was noch keine Garantie ...







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