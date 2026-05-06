Die Betroffenheit in sozialen Netzwerken, aber auch im Idar-Obersteiner Stadtteil war groß, als das Betreiberehepaar Retzler ankündigte, den „Stierstall“ in Mittelbollenbach schließen zu wollen. Nun deutet sich eine Rettung für die Kultkneipe an.
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Mehrere engagierte Mittelbollenbacher Mitbürger haben eine Initiative gestartet, um den „Stierstall“ zu retten. Die einzige Kneipe im Ort, die von Elfi und Günter Retzler betrieben wird, soll nach 30 Jahren zum 5. Juli geschlossen werden. Als Gründe nennt das Betreiberehepaar ihr Alter (sie werden in Kürze 76) und die Gesundheit.