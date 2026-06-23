Mittelbollenbacher Dorfkneipe
„Stierstall“ soll im September wieder öffnen
Beim (zunächst einmal) vorletzten Frühschoppen am Sonntag durfte Kneipenhund Otto natürlich nicht fehlen. Nach der Sommerpause g
Beim (zunächst einmal) vorletzten Frühschoppen am Sonntag durfte Kneipenhund Otto natürlich nicht fehlen. Nach der Sommerpause geht es im Stierstall in Mittelbollenbach in Eigenregie weiter.
Günter Retzler

Die Dorfkneipe schließt? Nicht mit den Daalern. Die Mittel-, Kirchen- und Nahbollenbacher gründen kurzerhand eine Genossenschaft, um den „Stierstall“ in eigener Regie weiterzubetreiben. Mit dieser Idee wird es jetzt langsam ernst.

Lesezeit 2 Minuten
Die Gründungsversammlung der Bürgergenossenschaft „Stierstall“ findet am Donnerstag, 25. Juni, ab 19 Uhr im Sportlerheim des Bollenbacher SV in Kirchenbollenbach statt. An diesem Abend sollen die Satzung der Bürgergenossenschaft beschlossen sowie Vorstand und Aufsichtsrat gewählt werden.

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