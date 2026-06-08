Genossenschaft gründet sich Stierstall-Rettung in Mittelbollenbach rückt näher Stefan Conradt 08.06.2026, 06:00 Uhr

i Der Stierstall in Mittelbollenbach ist liebevoll eingerichtet. Die Mittelbollenbacher wollen ihre Dorfkneipe erhalten. Günter Retzler

Wie in vielen anderen Dörfern fürchten auch die Mittelbollenbacher, dass sie in naher Zukunft keine Dorfkneipe mehr haben. Doch sie kämpfen gegen die Schließung des Stierstalls und gründen nun eine Bürgergenossenschaft.

Wieder sind die Mittelbollenbacher „Stierstall“-Retter einen Schritt weiter: Nachdem sich bei und nach der gut besuchten Vorstellung der Idee einer „Bürgergenossenschaft“ zur Weiterführung der beliebten Dorfkneipe bereits mehr als 140 Interessenten an Anteilsscheinen gemeldet und ihre Unterstützung bekundet haben, steht jetzt der Termin für die Gründungsversammlung der Bürgergenossenschaft Stierstall: Sie soll am Donnerstag, 25.







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