Infoveranstaltung im Daal
Stierstall-Retter sind einen Schritt weiter
Volle Hütte bei der Bürgerversammlung zur Rettung des "Stierstalls" in Mittelbollenbach: Dabei wurden bereits 320 Anteilscheine
Volle Hütte bei der Bürgerversammlung zur Rettung des "Stierstalls" in Mittelbollenbach: Dabei wurden bereits 320 Anteilscheine avisiert, nötig sind 400, um das historische Gebäude anzukaufen. Der nächste Schritt wäre die Gründung einer Bürgergenossenschaft.
Steffi Burghardt

Eine Bürgergenossenschaft soll die Trägerschaft der beliebten Mittelbollenbacher Dorfkneipe übernehmen, die am 5. Juli schließen wird. Die ersten Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel waren sehr vielversprechend.

Lesezeit 3 Minuten
Die Beteiligung war überwältigend und zeigt, wie sehr die Mittelbollenbacher an ihrem „Stierstall“ hängen. Knapp 100 Unterstützer folgten am Freitagabend der Einladung der sechs „Stierstallretter“ ins Sportlerheim Mittelbollenbach, um gemeinsam Optionen zu beleuchten, wie die beliebte historische Dorfkneipe im Ortszentrum fortgeführt werden kann.

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