Eine Bürgergenossenschaft soll die Trägerschaft der beliebten Mittelbollenbacher Dorfkneipe übernehmen, die am 5. Juli schließen wird. Die ersten Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel waren sehr vielversprechend.
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Die Beteiligung war überwältigend und zeigt, wie sehr die Mittelbollenbacher an ihrem „Stierstall“ hängen. Knapp 100 Unterstützer folgten am Freitagabend der Einladung der sechs „Stierstallretter“ ins Sportlerheim Mittelbollenbach, um gemeinsam Optionen zu beleuchten, wie die beliebte historische Dorfkneipe im Ortszentrum fortgeführt werden kann.