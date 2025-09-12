Am Samstag, 20. September, feiern Gemeinde und Kita das 50-jährige Bestehen mit einem Fest auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule Stipshausen. Geplant sind Darbietungen der Kinder, Tanzgruppen, Gewinnspiele, Theater und und und…

Bereits vor rund einem halben Jahr hätte man das 50-jährige Bestehen des Drei-Freunde-Kindergartens im Ort feiern können. Denn es war der 1. April 1975, als die ersten Kinder den neuen Kindergarten besuchen konnten. Zunächst allerdings nur jene, die zuvor schon einen der beiden Kindergärten in Rhaunen besucht hatten. Knapp eine Woche später, am 7. April, stand die Einrichtung dann für alle „Stiebser“ Kinder offen.

Bis der Kindergarten jedoch zum ersten Mal seine Pforten öffnen konnte, mussten etliche Hürden genommen werden. Am Anfang stand die Einsicht der Gemeindeväter, dass ein Ort von der Größe Stipshausens einen Kindergarten braucht. Dieser Überlegung folgte ein erster Ratsbeschluss vom 3. Dezember 1970. Drei Wochen später bekräftigte man die Entscheidung. Man war zuversichtlich, noch in 1971 mit dem Bau beginnen zu können.

Aber erst aufgrund eines dritten Beschlusses vom 9. März 1972 sollte es dann endlich losgehen – glaubte man. Unerwarteter Widerstand kam dann aber vonseiten des Birkenfelder Landratsamtes. Das Kreisjugendamt bestand zunächst auf drei Gruppen, mit Integration der Hottenbacher Kinder. Die Nachbargemeinde war aber überhaupt nicht von der Idee begeistert, die eigene Einrichtung aufgeben zu sollen. So kam es dann am 24. August 1972 zu einem vierten und diesmal auch endgültigen Beschluss zum Neubau eines Kindergartens.

Grundlage war nun der Kindergartenbedarfsplan der Kreisverwaltung: zwei Gruppen, wie von der Gemeinde gewünscht, sowie Nebenräume, aber mit der Möglichkeit einer späteren Erweiterung. Im Sommer 1974 folgte auf dem Gelände der Grundschule der erste Spatenstich. Nach nur zehnmonatiger Bauzeit hatte die Gemeinde dann endlich ihren eigenen Kindergarten. Der Schaurener Nachwuchs, der bisher noch umständlich nach Langweiler gebracht werden musste, fand nun auch noch Platz. Später kamen auch noch die Kinder aus Asbach und Hellertshausen dazu. Und um eine dritte Gruppe ist die Einrichtung schon lange erweitert worden. Selbst die Hottenbacher Kleinen sind nach Schließung des dortigen Kindergartens mittlerweile auch in Stipshausen untergekommen.

Die Kita, deren 50-jähriges Bestehen man nun feiert, ist allerdings nicht der erste Kindergarten im Ort. Schon zur Zeit der nationalsozialistischen Terrorjahre hatte man einen Kindergarten ins Leben gerufen, oben auf dem Linsehiewel (heute Straße „Zum Idar“) in einem gewöhnlichen Wohnhaus. Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1924 hatte bereits den Kindern das Recht auf Erziehung eingeräumt, jedoch mehr auf dem Papier als in der Realität. Die Nationalsozialisten machten sich das zunutze, stellten aber die Bildungs- und Erziehungsarbeit in den Dienst des völkischen Staates und der Rassenlehre. Hitler wird mit den Worten zitiert: „Wir wollen ein hartes Geschlecht heranziehen, das stark ist, zuverlässig, treu, gehorsam und anständig.“ Folglich stand nicht Pädagogik, sondern körperliche Ertüchtigung und Leistungsfähigkeit im Vordergrund. Auf die Förderung geistiger Fähigkeiten legte man keine besondere Aufmerksamkeit.

