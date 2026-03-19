Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen wählt am 22. März einen neuen VG-Bürgermeister. CDU-Kandidat Stephan Dreher trat 2015 schon einmal an, verlor die Wahl. Was diesmal anders ist, welche Themen ihn bewegen und wie er seine Freizeit gestaltet.
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Herborn. Brezeln, frisch aus dem Ofen, stehen dampfend auf dem Tisch, Stephan Dreher Kandidat der CDU für die Bürgermeisterwahl in der VG Herrstein-Rhaunen am 22. März lehnt sich auf dem Stuhl am Esstisch seiner Küche zurück, die Hände sind locker auf dem Tisch platziert.