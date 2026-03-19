Porträt VG Herrstein-Rhaunen
Stephan Dreher: „Die letzte Chance nutzen“
Stephan Dreher ist leidenschaftlicher Koch, auch für die VG Herrstein Rhaunen hat er ein Rezept.
Stephan Dreher ist leidenschaftlicher Koch, auch für die VG Herrstein Rhaunen hat er ein Rezept.
Niels Heudtlaß

Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen wählt am 22. März einen neuen VG-Bürgermeister. CDU-Kandidat Stephan Dreher trat 2015 schon einmal an, verlor die Wahl. Was diesmal anders ist, welche Themen ihn bewegen und wie er seine Freizeit gestaltet.

Lesezeit 3 Minuten
Herborn. Brezeln, frisch aus dem Ofen, stehen dampfend auf dem Tisch, Stephan Dreher Kandidat der CDU für die Bürgermeisterwahl in der VG Herrstein-Rhaunen am 22. März lehnt sich auf dem Stuhl am Esstisch seiner Küche zurück, die Hände sind locker auf dem Tisch platziert.

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