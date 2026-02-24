Bürgermeisterwahl am 22. März: Stephan Dreher (CDU): VG ist meine Heimat des Herzens
Stephan Dreher (CDU): VG ist meine Heimat des Herzens
Stephan Dreher tritt bei der Urwahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen am 22. März für die CDU an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten.
Lesezeit 3 Minuten
Stephan Dreher ist 61 Jahre alt und wohnt in Herborn. Er ist geschieden und hat eine 28-jährige Tochter. Nach dem Sekundarabschluss 1 lernte Dreher den Beruf des Metalldrehers, bildete sich nebenberuflich zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker weiter.