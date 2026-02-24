Bürgermeisterwahl am 22. März Stephan Dreher (CDU): VG ist meine Heimat des Herzens 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Stephan Dreher will Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen werden. Stephan Dreher

Stephan Dreher tritt bei der Urwahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen am 22. März für die CDU an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten.

Stephan Dreher ist 61 Jahre alt und wohnt in H erborn. Er ist geschieden und hat eine 28-jährige Tochter. Nach dem Sekundarabschluss 1 lernte Dreher den Beruf des Metalldrehers, bildete sich nebenberuflich zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker weiter.







