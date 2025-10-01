Das Duell steht: Bei der CDU-Nominierungsversammlung in Oberhosenbach gab es 100 Prozent Zustimmung für den Kreis- und Gemeindeverbandsvorsitzenden. Die Bürgermeisterwahl findet zusammen mit der Landtagswahl am Sonntag, 22. März, statt.
Vor zehn Jahren hat er es schon einmal versucht – und damals gegen Uwe Weber verloren: Nun tritt Stephan Dreher bei der Wahl des Bürgermeisters der VG Herrstein-Rhaunen am 22. März 2026 (zeitgleich mit der Wahl zum neuen Landtag) gegen Markus Schulz (SPD) an.