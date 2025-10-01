Bürgermeisterwahl 22. März Stephan Dreher (CDU) tritt gegen Markus Schulz (SPD) an 01.10.2025, 11:00 Uhr

i Auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner war nach Oberhosenbach gekommen, um der Kür von Stephan Dreher (rechts) als CDU-Kandidat bei der Wahl zum Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen beizuwohnen. Links Ortsbürgermeisterin Kirsten Beetz neben Landtagskandidat Frederik Grüneberg. Annika Scheidt/Büro Klöckner

Das Duell steht: Bei der CDU-Nominierungsversammlung in Oberhosenbach gab es 100 Prozent Zustimmung für den Kreis- und Gemeindeverbandsvorsitzenden. Die Bürgermeisterwahl findet zusammen mit der Landtagswahl am Sonntag, 22. März, statt.

Vor zehn Jahren hat er es schon einmal versucht – und damals gegen Uwe Weber verloren: Nun tritt Stephan Dreher bei der Wahl des Bürgermeisters der VG Herrstein-Rhaunen am 22. März 2026 (zeitgleich mit der Wahl zum neuen Landtag) gegen Markus Schulz (SPD) an.







