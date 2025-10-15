Bauausschuss Idar-Oberstein Steinkaulenberg: Zufahrt wird saniert 15.10.2025, 15:00 Uhr

i Die Zuwegung zu den Edelsteinminen im Steinkaulenberg soll bis zum Beginn der Saison 2026 saniert werden. Fotostudio Hosser. Hosser

In der einzigen zur Besichtigung freigegebenen Edelsteinmine Europas, den Edelsteinminen im Steinkaulenberg in Idar-Oberstein, beginnt die Reise durch eine faszinierende Welt. Nur die Zufahrt zum Parkplatz glänzt ganz und gar nicht ...

Das steht außer Frage: Die Edelsteinminen Steinkaulenberg mit dem Besucherstollen, dem Edelsteincamp und den Schürffeldern sind eines der touristischen Highlights Idar-Obersteins. Die Zufahrt zum Besucherparkplatz befindet sich allerdings ab dem Zentralfriedhof in einem sanierungswürdigen Zustand.







