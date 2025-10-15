In der einzigen zur Besichtigung freigegebenen Edelsteinmine Europas, den Edelsteinminen im Steinkaulenberg in Idar-Oberstein, beginnt die Reise durch eine faszinierende Welt. Nur die Zufahrt zum Parkplatz glänzt ganz und gar nicht ...
Lesezeit 1 Minute
Das steht außer Frage: Die Edelsteinminen Steinkaulenberg mit dem Besucherstollen, dem Edelsteincamp und den Schürffeldern sind eines der touristischen Highlights Idar-Obersteins. Die Zufahrt zum Besucherparkplatz befindet sich allerdings ab dem Zentralfriedhof in einem sanierungswürdigen Zustand.