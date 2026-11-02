Schmuckstück der Region
Steinernes Gästebuch in Veitsrodt wurde aufpoliert
Vertreter aller beteiligten Einrichtungen begutachteten im Steinernen Gästebuch das Ergebnis des 10.000 Euro teuren Maßnahmenpak
Vertreter aller beteiligten Einrichtungen begutachteten im Steinernen Gästebuch das Ergebnis des 10.000 Euro teuren Maßnahmenpakets.
Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Ein Goldenes Buch der etwas anderen Art gibt es seit 1976 in Veitsrodt: das sogenannte Steinerne Gästebuch. Darin haben sich schon zahlreiche Prominente verewigt, von Loki Schmidt bis Tony Marshall. Jetzt wurde das „Buch“ auf Vordermann gebracht.

Lesezeit 2 Minuten
Was haben Hans-Dietrich Genscher, Tony Marshall, Kurt Beck, Bernhard Vogel, Loki Schmidt und die Mainzer Hofsänger gemeinsam? Sie und noch viele andere mehr haben sich im Steinernen Gästebuch in Veitsrodt verewigt. Diese andere Art von Goldenem Buch wurde 1976 auf Initiative von Wolfgang Hey eröffnet und nunmehr pünktlich zum 50-jährigen Bestehen wieder auf Vordermann gebracht.
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