Electro Love Niederwörresbach
Steinbruch Juchem wird zum größten Club der Region
Atemberaubende Kulisse: Licht, Laser und Nebel verwandelten den Juchem-Steinbruch in eine riesige Open-Air-Arena.
Atemberaubende Kulisse: Licht, Laser und Nebel verwandelten den Juchem-Steinbruch in eine riesige Open-Air-Arena.
Sebastian Schmitt

Im Steinbruch feiern: Das klingt erst mal komisch. Doch in Niederwörresbach zeigen sie immer wieder, wie atemberaubend diese Kulisse sein kann. So lief das diesjährige Electro-Love-Festival. 

Lesezeit 2 Minuten
Über 3000 Gäste, beste Laune bis tief in die Nacht und eine Kulisse, die selbst erfahrene Festivalbesucher staunen ließ: Das Steinbruch Open Air im Juchem-Steinbruch wurde wieder zu einem Aushängeschild für die VG Herrstein-Rhaunen. Zwischen Felswänden, Laserstrahlen, Nebel, Videowall und sattem Sound feierten die Besucher friedlich und bunt.

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