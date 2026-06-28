Electro Love Niederwörresbach Steinbruch Juchem wird zum größten Club der Region Christian Schulz 28.06.2026, 12:00 Uhr

i Atemberaubende Kulisse: Licht, Laser und Nebel verwandelten den Juchem-Steinbruch in eine riesige Open-Air-Arena. Sebastian Schmitt

Im Steinbruch feiern: Das klingt erst mal komisch. Doch in Niederwörresbach zeigen sie immer wieder, wie atemberaubend diese Kulisse sein kann. So lief das diesjährige Electro-Love-Festival.

Über 3000 Gäste, beste Laune bis tief in die Nacht und eine Kulisse, die selbst erfahrene Festivalbesucher staunen ließ: Das Steinbruch Open Air im Juchem-Steinbruch wurde wieder zu einem Aushängeschild für die VG Herrstein-Rhaunen. Zwischen Felswänden, Laserstrahlen, Nebel, Videowall und sattem Sound feierten die Besucher friedlich und bunt.







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