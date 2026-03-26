Bahn AG macht Hoffnung Steht Bahnübergang Hofacker vor einer Wiedereröffnung? Stefan Conradt 26.03.2026, 09:00 Uhr

i Der Bahnübergang Hofacker/Altweid in Weierbach ist seit sieben Jahren geschlossen. Nun besteht aber Hoffnung. Stefan Conradt

Nach Informationen der Stadtverwaltung und Ex-Stadträtin Sonja Redmer stimmt die Bahn AG der Umsetzung der Variante 4 nun doch zu. Das bedeutet: Erneuerung des Bahnübergangs für eine spätere Nutzung durch Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer.

Seit Januar 2019 ist der Bahnübergang Hofacker/Altweid in Weierbach aus Sicherheitsgründen gesperrt. Anwohner müssen lange Umwege in Kauf nehmen. Mehrere Versuche, eine Reaktivierung anzugehen, scheiterten. Jetzt gibt es neue Hoffnung.Die Stadtverwaltung hatte sich seit der Sperrung des Bahnüberganges immer wieder um eine Lösung bemüht.







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