Chormusik an der Nahe Stehender Beifall für Jenkins „Stabat Mater“ Jutta Gerhold 13.04.2026, 15:00 Uhr

i Stehender Beifall für die Musiker - das gibt es nicht oft. Lothar Ackermann. NZ

Kantor Roland Lißmann sorgte mit dem zusammengeführten Chor aus Idar-Obersteiner, Bad Sobernheimer und Offenbach-Hundheimer Sängern für ein dreifaches Konzert am Osterwochenende.

Mit seinem Projekt „Unterm Kreuz“, in dem er in der Karwoche dreimal Karl Jenkins‘ Werk „Stabat Mater“ zur Aufführung brachte, hatte der ehemalige Kantor Roland Lißmann offenkundig einen Nerv der Zeit getroffen. Es fand einen ungewöhnlichen Nachhall sowohl beim Publikum als auch bei den mitwirkenden Chören.







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