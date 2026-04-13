Kantor Roland Lißmann sorgte mit dem zusammengeführten Chor aus Idar-Obersteiner, Bad Sobernheimer und Offenbach-Hundheimer Sängern für ein dreifaches Konzert am Osterwochenende.
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Mit seinem Projekt „Unterm Kreuz“, in dem er in der Karwoche dreimal Karl Jenkins‘ Werk „Stabat Mater“ zur Aufführung brachte, hatte der ehemalige Kantor Roland Lißmann offenkundig einen Nerv der Zeit getroffen. Es fand einen ungewöhnlichen Nachhall sowohl beim Publikum als auch bei den mitwirkenden Chören.