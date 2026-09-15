Wahl am 20. September
Stefanie Bub will Bürgermeisterin in Schmißberg werden
Stefanie Bub kennt sich in Sachen Verwaltung aus. Die Verwaltungsfachangestellte arbeitet in der Umweltabteilung des Kreises Bir
Stefanie Bub kennt sich in Sachen Verwaltung aus. Die Verwaltungsfachangestellte arbeitet in der Umweltabteilung des Kreises Birkenfeld.
Stefanie Bub

Am 20. September wird in der Gemeinde gewählt – Bub ist die einzige Kandidatin für den Posten der Ortsbürgermeisterin. Wie sie die Rolle als Ortsbürgermeisterin angehen will und welche Herausforderungen die 42-Jährige im Dorf sieht. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Ortsgemeinde Schmißberg hat turbulente Zeiten an ihrer Verwaltungsspitze hinter sich. Zum 31. Dezember 2025 trat Ortsbürgermeister Stefan Nagel zurück. Im März 2026 sollte ein Nachfolger gewählt werden, es stellte sich jedoch kein Kandidat auf. Am 13.
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