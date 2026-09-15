Am 20. September wird in der Gemeinde gewählt – Bub ist die einzige Kandidatin für den Posten der Ortsbürgermeisterin. Wie sie die Rolle als Ortsbürgermeisterin angehen will und welche Herausforderungen die 42-Jährige im Dorf sieht.
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Die Ortsgemeinde Schmißberg hat turbulente Zeiten an ihrer Verwaltungsspitze hinter sich. Zum 31. Dezember 2025 trat Ortsbürgermeister Stefan Nagel zurück. Im März 2026 sollte ein Nachfolger gewählt werden, es stellte sich jedoch kein Kandidat auf. Am 13.