Seine Kandidatur kam für viele überraschend: Stefan Huck bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters der VG Herrstein-Rhaunen. Seine Motivation: Er möchte seiner früheren Heimat etwas zurückgeben.
Lesezeit 3 Minuten
Auch wenn er mit seiner Frau in Daun in der Eifel lebt: Die Nationalparkverbandsgemeinde ist für Stefan Huck Herzenssache und Heimat im besten Sinne des Wortes. Huck, Jahrgang 1965, hat seine Kindheit und Jugend in Schmidthachenbach und Sulzbach bei Rhaunen verbracht – in der Heimat der Stumm-Orgeln.