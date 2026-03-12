Urwahl VG Herrstein-Rhaunen
Stefan Huck kandidiert aus Liebe zur Heimat
Stefan Huck spielt Orgel und Klavier. Tief verbunden ist er durch seine langjährige Vorstandstätigkeit mit dem Stumm-Orgelverein
Reiner Drumm

Seine Kandidatur kam für viele überraschend: Stefan Huck bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters der VG Herrstein-Rhaunen. Seine Motivation: Er möchte seiner früheren Heimat etwas zurückgeben. 

Auch wenn er mit seiner Frau in Daun in der Eifel lebt: Die Nationalparkverbandsgemeinde ist für Stefan Huck Herzenssache und Heimat im besten Sinne des Wortes. Huck, Jahrgang 1965, hat seine Kindheit und Jugend in Schmidthachenbach und Sulzbach bei Rhaunen verbracht – in der Heimat der Stumm-Orgeln.

