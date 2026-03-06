Bürgermeisterwahl am 22. März Stefan Huck: Fusionsprozess noch nicht abgeschlossen 06.03.2026, 18:00 Uhr

i Stefan Huck will am 22. März als unabhängiger Kandidat Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen werden. Esther Raudszus

Stefan Huck tritt bei der Urwahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen am 22. März als unabhängiger Kandidat an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten.

Stefan Huck ist 60 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in Daun in der Eifel. Die erwachsenen Kinder sind längst aus dem Haus. Der gebürtige Sulzbacher hat sein Abitur 1984 in Kirn gemacht. Nach dem Wehrdienst folgte das Studium der Chemie und der Physik in Heidelberg, das der Diplom-Chemiker mit dem Master of Business Administration (MBA) an der Sacred Heart University in Luxemburg abschloss.







