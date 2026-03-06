Bürgermeisterwahl am 22. März: Stefan Huck: Fusionsprozess noch nicht abgeschlossen
Bürgermeisterwahl am 22. März
Stefan Huck: Fusionsprozess noch nicht abgeschlossen
Stefan Huck tritt bei der Urwahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen am 22. März als unabhängiger Kandidat an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten.
Lesezeit 2 Minuten
Stefan Huck ist 60 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in Daun in der Eifel. Die erwachsenen Kinder sind längst aus dem Haus. Der gebürtige Sulzbacher hat sein Abitur 1984 in Kirn gemacht. Nach dem Wehrdienst folgte das Studium der Chemie und der Physik in Heidelberg, das der Diplom-Chemiker mit dem Master of Business Administration (MBA) an der Sacred Heart University in Luxemburg abschloss.