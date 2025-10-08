Unter großem Justizaufgebot entfaltet sich der Prozess um den bandenmäßigen Cannabishandel weiter. Technische Pannen, undurchsichtige Zeugenaussagen und ein geheimnisvoller "Boss" zeichnen ein spannendes Bild.
Lesezeit 5 Minuten
Tag vier im Strafprozess am Landgericht Bad Kreuznach wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Handels mit Cannabis begann wie in den Tagen zuvor mit großem Aufwand: 18 Justizbeamtinnen und -beamte, die jederzeit die Sicherheit gewährleisten mussten, 15 Verteidigerinnen und Verteidiger und die 5.