Zeuge bemerkt süßlichen Geruch
Statt Rosen und Nelken Cannabispflänzchen gehegt
Großes Justizaufgebot auch an Verhandlungstag vier am Landgericht Bad Kreuznach, wo sich eine Reihe von Angeklagten wegen bandenmäßigen Handels mit Cannabis verantworten muss.
Günter Schönweiler

Unter großem Justizaufgebot entfaltet sich der Prozess um den bandenmäßigen Cannabishandel weiter. Technische Pannen, undurchsichtige Zeugenaussagen und ein geheimnisvoller "Boss" zeichnen ein spannendes Bild.

Lesezeit 5 Minuten
Tag vier im Strafprozess am Landgericht Bad Kreuznach wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Handels mit Cannabis begann wie in den Tagen zuvor mit großem Aufwand: 18 Justizbeamtinnen und -beamte, die jederzeit die Sicherheit gewährleisten mussten, 15 Verteidigerinnen und Verteidiger und die 5.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungJustiz

Top-News aus der Region