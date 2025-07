Patric Kloos, der Vorsitzende des SV Heimbach und zugleich Mitglied des VG-Rats, zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Rates irritiert über Aussagen zum Baufortschritt des Hochbehälterbaus in Heimbach gegenüber dem Sportplatz. Denn nachdem sich dort länger nichts getan hatte, erklärte ihm ein Mitarbeiter der Baufirma, dass man demnächst für das Verlegen der Wasserleitung die Zufahrt zum Sportplatz sperren werde.

„Wir haben das Sportheim vermietet. Außerdem wollen wir unser Dach erneuern und sind dabei, den Baubeginn abzustimmen“, erklärte Kloos. Auch stehe im August die neue Spielzeit in der A-Klasse an, und dann könne die Zufahrt nicht einfach längere Zeit gesperrt werden, klagte das CDU-Ratsmitglied. Daher sei eine Vollsperrung der Straße zum Sportplatz für den Sportverein Heimbach nicht tragbar.

Kein Baufortschritt

VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser, seit Juli auch Vorsitzender des Wasserzweckverbands, zeigte sich erstaunt und sagte zu, dies mit der Werkleitung im Hause sowie im Wasserzweckverband zu besprechen und bei einem Ortstermin das weitere Vorgehen gemeinsam mit Kloos als Vertreter des SV Heimbach sowie Ortsbürgermeister Jürgen Saar zu erörtern. „Ich habe mit Bernd Stein gesprochen, und der Baufortschritt entspricht nicht dem abgestimmten Vorgehen“, erklärte Alsfasser auf NZ-Anfrage. Eigentlich war geplant, dass die Baustelle im vergangenen Mai fertiggestellt werden sollte. Doch die Baufirma habe wohl mangels Fachkräften nicht wie geplant am Abschluss der Baumaßnahme gearbeitet – es ist wohl auch etwas aus dem Blick geraten.

Nun sei die Firma aufgefordert worden, noch in dieser Woche mit den Tiefbauarbeiten zum Verlegen der Leitungsanschlüsse für Kanal- und Wasserrohre fortzufahren. Allerdings werde es keinesfalls zu einer Vollsperrung kommen, vielmehr werde die Zufahrt verengt und einseitig befahrbar bleiben. „Es kam da wohl zu einer Fehlkommunikation zwischen Patric Kloos und einem Mitarbeiter der Baufirma“, erklärt Alsfasser.

Ortstermin mit Sportverein und Ortsbürgermeister

Bei einem Ortstermin am Montag habe er gemeinsam mit Werkleiterin Janine Michel mit Kloos und Saar über den weiteren Verlauf gesprochen. Die Firma habe zugesagt, diese Woche die Arbeiten fortzusetzen und dafür eine einseitige Sperrung des Weges vorgesehen, schilderte Alsfasser: „Ich werde mir das anschauen fahren, und dann müssen wir einen neuen Bauzeitenplan abstimmen.“ Derzeit könnten weder er noch Bernd Stein als Werkleiter des Wasserzweckverbands abschätzen, wann die Baumaßnahme beendet werde. Nach Alsfassers Einschätzung habe die ausführende Firma wohl nicht ausreichend Mitarbeiter, um alle Baustellen fachgerecht abarbeiten zu können.

Ursprünglich hatte der Wasserzweckverband schon im Jahr 2021 die Erneuerung des Hochbehälters in Heimbach beschlossen und dafür rund 950.000 Euro eingeplant. Nicht nur das bisherige, fast 60 Jahre alte Wasserreservoir wird dadurch in der Nähe des Sportplatzes durch eine neue, moderne Funktionseinheit ersetzt. Damit soll der Wasserdruck nicht nur im Sportheim auf Normalwert steigen, und auch das angrenzende Neubaugebiet „Auf Kiefern“ wird so versorgt. Darüber hinaus soll der Wasserdruck in Teilen der Ortslage ebenfalls wie auch im Sportheim stabilisiert werden.