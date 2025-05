Gemeinsam haben am Donnerstagmorgen Landrat Miroslaw Kowalski, Kreisdezernent Roland Praetorius, Schulleiterin Sigrid Schöpfer und Vertreter der Schüler- und Elternschaft sowie der planenden und ausführenden Firmen symbolisch den ersten Spatenstich für den Erweiterungsbau an der Realschule plus mit Fachoberschule (FOS) in Birkenfeld gesetzt. Damit geht eine lange Planungsphase nun zu Ende: Erste Planungen hatte noch die Verbandsgemeinde Birkenfeld übernommen, bevor sie Anfang 2023 die Trägerschaft der Schule an den Landkreis Birkenfeld übergab.

Schulleiterin sieht Chance, „Lernräume der Zukunft“ zu gestalten

„Ich freue mich, dass es endlich losgeht und die bestehende Raumnot mit der Errichtung des Erweiterungsbaus beseitigt wird“, sagte Kowalski vor dem Spatenstich. Rund 6,8 Millionen Euro kostet den Kreis Birkenfeld das neue Schulgebäude.

Der Neubau soll eine Fläche von rund 1390 Quadratmetern umfassen und drei Geschosse bieten. Im Inneren sind elf Klassenräume, drei Fachräume für Werken, textiles Gestalten und EDV, zusätzliche Toilettenanlagen sowie ein Aufzug und ein barrierefreies WC geplant. Zwischen den aktuellen Gebäuden der Realschule plus mit Fachoberschule (FOS) und der Erweiterung soll zudem eine rund 330 Quadratmeter große Fläche frei bleiben, um diese als Pausenhof nutzen zu können.

i 3D-Darstellung: So soll der Neubau aussehen, wenn er im Sommer 2027 fertiggestellt ist. Blass/Weber Architekten, Saarbrücken

Auch Schulleiterin Schöpfer freue sich, dass nach der langen Planungsphase nun die Bauarbeiten beginnen könnten. Für sie stehe aber vor allem die Einrichtung der neuen Räume im Vordergrund. „Wir sind Startchancen-Schule, das heißt auch, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Lernräume der Zukunft aussehen und diese in der neuen Erweiterung zu verwirklichen“, sagte Schöpfer. Sie freue sich sehr darauf, dies gemeinsam mit ihrem Kollegium zu gestalten.

Sanierung des Hauptgebäudes ist ebenfalls geplant

Bis aber Schüler und Lehrer die „Lernräume der Zukunft“ nutzen können, wird es noch ein wenig dauern. Der Kreisverwaltung zufolge soll der Rohbau bis Ende Oktober dieses Jahres fertiggestellt sein. Dann geht es mit dem Innenausbau wie Elektroarbeiten, Sanitärinstallation, Estrich, Fußbodenbeläge und Fensterbau weiter. Sollten die Arbeiten planmäßig verlaufen, könnte das Schulgebäude ungefähr ab Sommer 2027 für den Unterricht genutzt werden, wie der Kreis mitteilt.

Dann hat wahrscheinlich auch die Raumnot an der Realschule plus mit Fachoberschule ein Ende. Für die nach der Einführung der FOS stetig steigenden Schülerzahlen – aktuell sind es rund 650 – ist das bestehende, in den 1970er-Jahren errichtete Gebäude nicht ausgelegt.

Doch auch nach Bezug des Erweiterungsbaus wird an der Realschule plus mit Fachoberschule weiter gearbeitet. Dann beginnen die Sanierung und der Umbau des bestehenden Gebäudes. Dort ist vor allem eine Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume vorgesehen. „Wir bitten die Schulgemeinschaft um ihr Verständnis für die Beeinträchtigungen, die die Baustelle mit sich bringen wird“, fügte Kowalski zum Ende seiner Begrüßung beim Spatenstich hinzu.

Rund 1,6 Millionen Euro wird die Sanierung kosten. Für Neubau und Sanierung investiert der Kreis also rund 8,5 Millionen. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Errichtung des Erweiterungsbaus mit einer Förderung in Höhe von etwa 3,4 Millionen Euro. Die VG Birkenfeld ist mit 1,35 Millionen Euro an dem Projekt beteiligt, die in fünf Raten gezahlt werden sollen.