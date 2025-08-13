Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Ruschberg sorgten beim Brunnenfest in Mettweiler für Stimmung. Nach nur einer Probe war es auch die Premiere für den neuen Dirigenten Dirk Ost. Gemeinsam boten sie ein abwechslungsreiches Programm.

Es war ein gelungenes Brunnenfest. Die Mettweilerer feierten am Samstag in und rund um das Dorfgemeinschaftshaus – und der Besuch war sehr gut, wie Ortsbürgermeister Jens Kneller berichtete. „Schon beim Gottesdienst um 14.30 Uhr mit Pfarrerin Claudia Konnert war der Saal sehr gut gefüllt“, erklärte Kneller. Danach ging es bei Kaffee und Kuchen weiter: Frauen aus der Gemeinde hatten zahlreiche Kuchen und Torten gebacken, die zugunsten der Veranstaltung verkauft wurden.

Am Nachmittag folgte dann der Auftritt des Musikvereins Germania Ruschberg. Bei bestem Sommerwetter und strahlendem Sonnenschein spielten die Musikerinnen und Musiker gut drei Stunden verschiedene Stücke und unterhielten das Publikum. „Im Vorfeld hatten wir eine gemeinsame Probe mit unserem neuen Dirigenten“, informierte Stefan Alsfasser.

„Das Dorffest verlief sehr gut. Und es gab auch viele freiwillige Helfer. Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr.“

Jens Kneller, Ortsbürgermeister Mettweiler

Doch der Auftritt gelang: Dirk Ost und das stark besetzte Ensemble präsentierten bekannte und beliebte Stücke und boten ein abwechslungsreiches Programm. Neben Klassikern wie „Auf der Vogelwiese“, bei dem das Publikum begeistert mitsang, erklangen unter anderem auch „Spirit of 69“ und Hits der Beach Boys. „Einige Stücke hatte unser neuer Dirigent bereits mit anderen Musikvereinen einstudiert, einige andere Stücke waren auch für ihn neu. Aber er hat uns mit dem Taktstock gut geführt“, schilderte Alfasser.

Drei Stunden spielten die Ruschberger Musiker im Freien auf – zu Beginn waren sie noch wegen der starken Sonneneinstrahlung kurzerhand von der Bühne neben den Grillstand umgezogen – aber trotz des Mammutprogramms waren Musiker und Dirigent zufrieden mit dem ersten Zusammenspiel. Gegen 18 Uhr wurden neben dem Ensemble dann die Schaukler auf dem Grill zubereitet – und die Besucher des Brunnenfestes ließen es sich gut gehen. Den krönenden Abschluss des Auftritts der Ruschberger Musiker bildete der „Steigermarsch“, der von den Zuhörern begeistert mit Applaus gefeiert wurde und den gelungenen Auftritt stimmungsvoll beendete.

„Dirk Ost hat – wie sein Vorgänger auch – bei der Auswahl der Musik freie Hand und wird auch eigene Ideen einbringen.“

Stefan Alsfasser, Musikverein Ruschberg

„Nach dem Essen wurde die Bar geöffnet und bei lockerer Musik weitergefeiert“, erläuterte Jens Kneller und blickt zufrieden auf ein sehr gutes Fest zurück. Schon beim Aufbau hätten zahlreiche Bürger mitangepackt, und auch bei den Diensten während der Veranstaltung habe es genug Freiwillige gegeben. „Das läuft wirklich gut, die Leute ziehen mit“, sagte Kneller. So habe man am Sonntag auch ruckzuck mit einigen Leuten den Abbau erledigt. Die Einnahmen aus dem Fest nutzt die Gemeinde, um Veranstaltungen im Ort wie St. Martin zu finanzieren.

Für die Musikerinnen und Musiker von Germania Ruschberg bleibt keine Zeit, sich groß auszuruhen, denn am Sonntag geht es schon weiter. Dann spielen sie zur heimischen Kerb am Ruschberger Bürgerhaus auf. Musikalisch werde man sich in den kommenden Monaten weiter mit dem neuen Dirigenten einspielen, sagte Alsfasser: „Dirk Ost hat die Leitung des großen Orchesters übernommen und wird auch seine eigenen Ideen einbringen. Er hat da – wie sein Vorgänger auch – freie Hand.“ Auf der Suche sind die Ruschberger hingegen noch nach einem neuen musikalischen Leiter für ihr Jugendorchester.