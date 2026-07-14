Müllproblem in Idar-Oberstein
Stadtverwaltung will nicht mehr als Prellbock herhalten
Mehrere Müllsäcke und lose Abfälle liegen neben einer Hauswand auf einem Gehweg. Idar-Oberstein steht mit dem Problem der illega
Mehrere Müllsäcke und lose Abfälle liegen neben einer Hauswand auf einem Gehweg. Idar-Oberstein steht mit dem Problem der illegalen Müllablagerung nicht allein da.
Marijan Murat. picture alliance/dpa

Sylvia Wittmann, die in Oberstein einen Secondhand-Laden betreibt, übt wie viele andere auch scharfe Kritik: Müll, wohin das Auge reicht… Was kann die Verwaltung tun – und was nicht? Darauf hat die Verwaltung eine mehr als deutliche Antwort. 

Lesezeit 3 Minuten
Klare Worte gibt es vonseiten der Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung: Die Situation mit den vielen illegalen Müllablagerungen im öffentlichen Raum sei unschön und verschandele die Stadt. Die Kosten für den massiven Zeitaufwand des Baubetriebshofs für die Entsorgung blieben bei der Stadt hängen und gingen damit zulasten aller Steuerzahler.
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