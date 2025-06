Für viele Sportvereinsvertreter war es der erste Besuch in der Max-Hahn-Halle, dem Vereinsheim der Idarer Karneval-Gesellschaft in der Layenstraße. Dort fand die Jahreshauptversammlung des Stadtverbands Sporttreibender Vereine (STV) statt. Vorsitzender Lothar Lenz konnte sich über einen guten Besuch freuen: 23 Vereine schickten Vertreter – knapp die Hälfte der Mitgliedsvereine.

Lenz eröffnete die Versammlung und gab Stefan Dalheimer als Vertreter der gastgebenden IKG und dem Sportkreisvorsitzenden Axel Rolland Gelegenheit, ihre Grußworte vorzutragen. Beide lobten die engagierte und erfolgreiche Arbeit des STV.

Weniger Mannschaften bei Fußball-Hallenmeisterschaft

In seinem umfangreichen Bericht ließ Lenz das Jahr 2024 Revue passieren und ging auf die wichtigsten Aktivitäten ein: die Fußball-Hallenmeisterschaften, die Sportlerehrung, der Stadtlauf, der Tag des Sportabzeichens sowie die Beteiligung an der Gesundheitsmesse. Der Vorsitzende bedauerte den Rückgang der aktiven Mannschaften bei der Fußball-Hallenmeisterschaft und kritisierte das unsportliche Verhalten von Teilnehmern am vergangenen Stadtlauf. Da hatten einige jugendliche Teilnehmer eine unerlaubte Abkürzung über Querverbindungen auf der Altstadtstrecke genutzt. In diesem Jahr soll sich das nicht wiederholen. Dazu werden noch Streckenposten gesucht. Interessenten werden gebeten, sich bei Armin Vogt (06781/64-5042) zu melden. Lenz lobte die Stadtverwaltung, die im vergangenen Jahr wieder erhebliche Mittel für die Sportvereine zur Verfügung gestellt habe.

Dann ging es an die Verteilung der Spenden aus der Ilse-Scriba-Goerg-Stiftung. Das bedeutete auch in diesem Jahr für zahlreiche Vereine einen willkommenen Geldsegen. Für den Stadtverband war die Verteilung wie immer verbunden mit viel Arbeit. 14 Vereine erhielten für 22 Projekte Zuschüsse zwischen 37,30 und 16.650 Euro. Insgesamt wurden 69.511,75 Euro aus dem Stiftungsvermögen ausgeschüttet.

Abschied nach 16 Jahren von Carla Leyser

Schatzmeisterin Ingrid Hahn berichtete von einer gesunden Kassenlage und präsentierte die Zahlen aus dem Geschäftsjahr. Die Kassenprüfer bescheinigten ihr ausgezeichnete Arbeit und beantragten die Entlastung. Der Vorstand wurde auf Antrag des Versammlungsleiters Wolfgang Röske entlastet.

i Nach 16 Jahren als Schriftführerin des Stadtverbandes Sport wurde Carla Leyser vom Vorsitzenden Lother Lenz verabschiedet. Leonhard Stibitz

Bei den darauffolgenden Neuwahlen wurden alle vorherigen Vorstandsmitglieder erneut gewählt. Eine Ausnahme war Carla Leyser, die sich nach 16 Jahren im Amt als Schriftführerin nicht wieder zur Wahl stellte. Carina Welsch wurde ihre Nachfolgerin, nachdem Lothar Lenz die scheidende Schriftführerin mit einem Blumenstrauß verabschiedet hatte.