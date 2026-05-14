Für Idar-Obersteiner Vereine
Stadtverband Sport schüttet 70.588 Euro aus
Der Vorsitzende des Stadtverbands Sport (STV) Idar-Oberstein, Lothar Lenz, überreichte gemeinsam mit Stiftungsvorstand Axel Schn
Der Vorsitzende des Stadtverbands Sport (STV) Idar-Oberstein, Lothar Lenz, überreichte gemeinsam mit Stiftungsvorstand Axel Schneider die Spendengelder der Ilse-Scriba-Goerg-Stiftung an Vertreter der 16 Vereine.
Christiane Arth

Grund zur Freude bei 16 Idar-Obersteiner Vereinen: Bei der Jahreshauptversammlung wurden die alljährlichen Fördermittel der Ilse-Scriba-Goerg-Stiftung verteilt. Vom Vorsitzenden Lothar Lenz gab es aber auch Kritik wegen mangelhafter Anträge.

Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden durch den Stadtverband Sport (STV) Idar-Oberstein Spendengelder der Ilse-Scriba-Goerg-Stiftung an die Mitgliedsvereine verteilt. „Diese Mittel stehen ausschließlich Vereinen des Stadtverbandes zur Förderung des ehrenamtlichen, individuellen Sportes zur Verfügung“, erläuterte der STV-Vorsitzende Lothar Lenz, der im Sportheim Mittelbollenbach Stiftungsvorstand Axel Schneider begrüßte.

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