Bei der Jahresversammlung im Sportheim Mittelbollenbach ging es um mangelnden Respekt und die Frage, ob die Wahl „Sportler des Jahres“ noch zeitgemäß ist. Die Antwort fiel eindeutig aus.
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Bei der Jahreshauptversammlung des Stadtverbands Sport (STV) Idar-Oberstein im Sportheim Mittelbollenbach stellte der Vorsitzende Lothar Lenz die Vertrauensfrage: „Ist der Stadtverband noch zeitgemäß und agiert im Interesse seiner Mitgliedsvereine?“ und: „Erfährt die Sportlerehrung von den Vereinen und Sportlern noch die nötige Wertschätzung und Anerkennung?