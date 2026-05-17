Es rumort in Idar-Oberstein Stadtverband Sport: Lothar Lenz stellt Vertrauensfrage Stefan Conradt 17.05.2026, 14:00 Uhr

i Der bei bestem Wetter gut besuchte Stadtlauf war wieder ein Höhepunkt im Idar-Obersteiner Sportjahresplan. Der STV-Vorsitzende Lothar Lenz dankte der Stadt und den Vereinen für ihre Unterstützung. Joachim Hähn

Bei der Jahresversammlung im Sportheim Mittelbollenbach ging es um mangelnden Respekt und die Frage, ob die Wahl „Sportler des Jahres“ noch zeitgemäß ist. Die Antwort fiel eindeutig aus.

Bei der Jahreshauptversammlung des Stadtverbands Sport (STV) Idar-Oberstein im Sportheim Mittelbollenbach stellte der Vorsitzende Lothar Lenz die Vertrauensfrage: „Ist der Stadtverband noch zeitgemäß und agiert im Interesse seiner Mitgliedsvereine?“ und: „Erfährt die Sportlerehrung von den Vereinen und Sportlern noch die nötige Wertschätzung und Anerkennung?







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