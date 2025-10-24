Brandschutz im Fokus Stadttheater Idar-Oberstein: Schließung unausweichlich 24.10.2025, 13:00 Uhr

i Das Stadttheater Idar-Oberstein als würdiger Rahmen vieler Veranstaltungen steht im nächsten Jahr ab Mai bis Dezember nicht zur Verfügung. HOSSER. Foto Hosser

Idar-Oberstein ohne das Stadttheater: Das wird im nächsten Jahr zumindest für sieben Monate der Fall sein. Es stehen Erneuerungen der Sicherheitseinrichtungen an.

Der Vorhang fällt in der guten Stube der Stadt – und das vermutlich für ein halbes Jahr. Wegen der Erneuerung von Sicherheitseinrichtungen bleibt das Theater vom 11. Mai bis Ende des Jahres 2026 geschlossen. Da für das erste Halbjahr bereits etliche Veranstaltungen gebucht sind, beginnen die Bauarbeiten erst im Mai des nächsten Jahres.







