Seit Mai ist das Stadttheater Idar-Oberstein geschlossen: Bislang wird hier aber nicht gearbeitet. Warum ist das so? Es gibt erhebliche Verzögerungen, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.
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Schlechte Nachrichten mit Blick auf die gute Stube der Stadt: Die Arbeiten im seit Mai geschlossenen Stadttheater in Oberstein haben noch nicht einmal begonnen. Grund sei, so schildert es die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung, dass das ursprünglich beauftragte Planungsbüro im laufenden Planungsverfahren gewechselt werden musste: Ein Personalausfall habe für die Problematik gesorgt.