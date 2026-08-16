Verzögerung in Idar-Oberstein
Stadttheater: Arbeiten haben noch nicht mal begonnen
Idar-Obersteins gute Stube: Das Stadttheater ist seit Mai geschlossen, dabei haben die Arbeiten noch nicht mal begonnen.
Idar-Obersteins gute Stube: Das Stadttheater ist seit Mai geschlossen, dabei haben die Arbeiten noch nicht mal begonnen.
Hosser

Seit Mai ist das Stadttheater Idar-Oberstein geschlossen: Bislang wird hier aber nicht gearbeitet. Warum ist das so? Es gibt erhebliche Verzögerungen, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. 

Lesezeit 1 Minute
Schlechte Nachrichten mit Blick auf die gute Stube der Stadt: Die Arbeiten im seit Mai geschlossenen Stadttheater in Oberstein haben noch nicht einmal begonnen. Grund sei, so schildert es die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung, dass das ursprünglich beauftragte Planungsbüro im laufenden Planungsverfahren gewechselt werden musste: Ein Personalausfall habe für die Problematik gesorgt.
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